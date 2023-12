Renato Sanches-Roma, è game over: a gennaio sarà risolto il prestito con il PSG

AS ROMA NEWS – E’ davvero già conclusa l’avventura di Renato Sanches alla Roma: il centrocampista portoghese tornerà al Paris Saint Germain già da gennaio.

La notizia era nell’aria, e ora viene confermata da Angelo Mangiante di Sky Sport tramite un tweet del giornalista che definisce “finita” l’esperienza del mediano alla corte di Josè Mourinho.

Una storia durata pochissimo: la scommessa di Tiago Pinto sul giocatore ex Bayern Monaco è stata clamorosamente persa. Per Sanches una serie di infortuni e qualche apparizione molto deludente.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso l’apparizione infelice a Bologna, col giocatore subentrato in campo per appena 18 minuti prima di essere sostituito da Mourinho. Negli ultimi giorni Renato Sanches aveva tolto dalla bio di Instagram la dicitura “Roma” e la foto in maglia giallorossa. Segnale che la storia nella Capitale era già conclusa.