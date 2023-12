Superlega, pugno duro della FIGC: chi aderisce è fuori dal campionato 2024-2025

ALTRE NOTIZIE – Pugno duro della Figc riguardo la questione Superlega. Nel comunicato ufficiale per le Licenze Nazionali 2024/2025 è stata introdotta una clausola vincolante che richiede ai club di impegnarsi a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute da Fifa, Uefa e Figc. Questo il comunicato ufficiale:

“Le società devono, entro il termine perentorio del 4 giugno 2024, presentare la domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2024/2025 presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A. Tale richiesta deve contenere l’istanza per ottenere la Licenza Nazionale e l’impegno formale a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC.

L’inosservanza di questo termine, con riferimento anche a uno solo degli adempimenti previsti, comporterà la mancata concessione della Licenza Nazionale per la stagione 2024/2025″.