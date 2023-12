ULTIME DA TRIGORIA – Dybala verso la presenza dal primo minuto contro la Juventus. Domani Mou in conferenza alle 10:30 (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Penultimo allenamento per la Roma prima della sfida contro la Juventus in programma sabato sera allo Stadium.

Anche oggi era presente in gruppo Paulo Dybala, che sembra ormai lanciato verso una presenza dal primo minuto contro i bianconeri.

L’argentino ha superato completamente il problema muscolare accusato durante il primo tempo di Roma-Fiorentina e si candida per una maglia da titolare contro la sua ex squadra.

Mourinho difficilmente rinuncerà alla Joya, considerando che il calciatore sta svolgendo regolarmente tutti gli allenamenti in gruppo, partitelle (vinte) comprese.

Intento la Roma ha reso noto l’orario della conferenza stampa prepartita di domani: appuntamento a Trigoria alle 10:30 per sentire Mourinho sul match contro la Juve di sabato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini