“ON AIR!” – COSENZA: “Bonucci calciatore finito”, SABATINI: “Guardatevi le partite con l’Union Berlino, non è più lui”, CASANO: “Un errore pensare che decidano i Friedkin”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Bonucci? Parliamo di calcio: alla Roma gli serve un difensore centrale, anzi due. Perchè ora gli abili e arruolati in rosa sono Llorente, che doveva fare il braccetto di sinistra e gioca centrale, Ndicka, che ha palesati dei limiti, e Mancini che gioca con la pubalgia. Serve un giocatore sano che possa giocare subito. Un giocatore che conosca il calcio italiano? Mourinho non è Sarri, non servono sei mesi per capire i movimenti che chiede…Bonucci è uno che ha giocato 9 partite da titolare: 8 sconfitte e 1 pari. Con lui titolare, l’Union Berlino ha preso più di 2 gol a partita di media, e l’ultima che ha giocato risale ai primi di novembre. Ma voi lo prendereste un calciatore così? Non si tratta di essere d’accordo con me, ma con i numeri a disposizione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Frenata su Bonucci? Il problema è che nessuno dentro Trigoria si sia accorto prima delle problematiche di un acquisto del genere. Speriamo che non sia quella la soluzione. Ma possibile che in tutto il mondo non ci sia un difensore tra i 18 e 36 anni che si possa prendere in prestito, che non ci sia nemmeno uno dalla Premier? Su Theate ci sta andando la Fiorentina… ”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Qualora dovesse andare via Mourinho, io mi aspetto un tecnico di quel livello. Che sia Conte o qualcun altro, non lo so…Per me una società che ha intenzione di cambiare guida tecnica, ha già parlato con il nuovo allenatore. Altrimenti stanno aspettando le prossime tre partite contro Juve, Milan e Atalanta e poi tireranno le somme…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Il fatto di aspettare i risultati delle prossime partite è una cosa a cui non credo minimamente. E se la Roma dovesse vincere le prossime tre e poi perderne dieci di seguito? A me la storia del “aspettiamo i prossimi risultati” sembra solo una motivazione per prendere tempo. Vuol dire che non sei convinto di base, e non lo vuoi dire, ma la cosa di aspettare i prossimi tre match di campionato non ha senso, non sei mica a fine stagione, poi mancherà tutto il girone di ritorno…Bonucci? Si veicola un messaggio sbagliato dicendo che decidono i Friedkin. Ma che davvero pensiamo che siano loro a scegliere se prendere o meno Bonucci…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Mi piacerebbe raccogliere 4 punti nelle prossime due partite contro Juventus e Atalanta, è la mia speranza: uno con la Juve e tre con i bergamaschi. E poi mi piacerebbe che fin dalle prime partite di gennaio ci fosse già il rinforzo. Ma secondo voi avendo la possibilità di prendere un giocatore, è meglio un difensore o un centrocampista? Perchè tu dietro potresti adattare oltre a Cristante, anche Celik e Karsdorp. Ma a centrocampo stai messo molto male: Aouar partirà per la coppa d’Africa e il turista (Renato Sanches, ndr) fa un altro po’ di foto a Castel Sant’Angelo e poi riparte. E allora lì te ne serve uno buono, un’occasione… Bonucci? Non è una tragedia perchè è stato alla Juve, ma perchè ti accontenti di un 36enne che sono anni che non gioca a pallone. E se prendi uno così, significa che sei disperato…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Per me Dybala deve partire titolare contro la Juventus, ma non ho nemmeno un dubbio. E’ in gruppo da tutta la settimana, sta facendo partitelle su partitelle, non ha neanche un’incertezza, ma perchè non può fare il titolare? Il mondo del calcio è pieno di giocatori che non vengono convocati la partita prima e a quella dopo hanno giocato titolare…ma qual è il problema?… Bonucci? Mi chiedo se sarebbe stato in grado di fare la stessa prestazione fatta da Llorente con Osimhen…io dico di no…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Bonucci rappresenta esattamente quello che non vogliamo, rappresenta un calcio che ho sempre detestato. L’aggravante è che dal punto di vista tecnico è un calciatore finito. E quindi sceglieresti di andare contro al 99% dei tifosi, per cosa? Per niente. Per me sarebbe un errore gravissimo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il problema della Roma è evidente, resti solo con due difensori centrali…dire che sono contati è poco, e spero che sul mercato arrivino un paio di difensori. E’ una necessità evidente… La partita contro la Juventus? La Roma all’Olimpico è una squadra e fuori casa è tutta un’altra, e non trovo una spiegazione. Non la vedo una partita equilibrata perchè i numeri sono troppo a favore dei bianconeri…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Su Bonucci mi sembra di essere stato abbastanza chiaro. Per carità, è un monumento e sarei contentissimo di essere smentito, ma pensare che adesso possa offrire un rendimento diverso da quello che si è visto da un anno e mezzo a questa parte… Se mettete su Youtube una qualsiasi partita dell’Union Berlino, vedrete un calciatore lontanissimo da quello che è stato. Se poi Bonucci risorge con Mourinho, allora oh, mi sarà sbagliato. Però non c’entra niente la storia dell’appartenenza alla Juve, ma il fatto che prenderesti un calciatore che da un anno e mezzo non è più Bonucci… Juve-Roma? Dipende che Roma sarà, una Roma al completo vale la Juventus…”

