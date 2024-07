Calciomercato Roma, Serin (pres. Metz): “Mikautadze? Diversi club interessati, possibile accelerazione la prossima settimana”

AS ROMA NEWS – Georges Mikautadze, attaccante protagonista con la Georgia agli ultimi Europei, sembra essere finito nel mirino della Roma, alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione.

A far chiarezza sulla situazione del georgiano è intervenuto il presidente del Metz, Bernard Serin, che ha dichiarato: “C’è concorrenza, diversi club sono interessati a lui e le cose procedono lentamente, ma nella prossima settimana potrebbe esserci un’accelerazione“.

Mikautadze, 23 anni, nel 2020 ha vestito in prestito la maglia del Seraing, squadra del campionato belga, dove si mette in mostra realizzando 32 gol in 53 partite. A fine prestito fa ritorno al Metz, contribuendo alla risalita in Ligue 1 del club con 23 gol in 37 partite.

Il 30 agosto 2023 viene ceduto all’Ajax ma a gennaio, dopo un semestre deludente con il club olandese, fa ritorno al Metz e realizza 13 gol in 20 partite.