Calciomercato Roma, Zapata titolare (e in gol) con l’Atalanta. Pinto spinge, ma niente prestito. Muriel sfuma: è a un passo dall’Eintracht

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Luis Muriel sembra essere più una possibilità per l’attacco della Roma. L’Eintracht Francoforte è piombato sull’attaccante colombiano, offrendo 7 milioni di euro per strapparlo via all’Atalanta.

I bergamaschi, che erano disposti a trattare il proprio centravanti anche con i giallorossi, hanno detto sì alla proposta dei tedeschi. Per il giocatore è pronto un contratto biennale da 3 milioni netti a stagione. L’affare è destinato a chiudersi nelle prossime ore, salvo colpi di scena.

Tiago Pinto ora si potrà concentrare solo su Duvan Zapata, il preferito di Mourinho tra i profili al momento prendibili per l’attacco. Ma l’Atalanta, ora che ha sta per cedere Muriel, non avrà bisogno di fare sconti: i nerazzurri non aprono all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, formula tanto cara ai giallorossi.

Se la Roma vorrà Zapata, dovrà acquistarlo a titolo definitivo. Altrimenti sarà molto difficile convincere l’Atalanta a privarsi anche dell’altro attaccante colombiano in rosa, che intanto è partito titolare andando anche in rete nell’amichevole che i bergamaschi stanno giocando contro la Pergolettese. In rete anche Scamacca e lo stesso Muriel per il 3 a 0 finale.