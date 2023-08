CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 9 agosto 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 12:00 – VISITE MEDICHE PER SOLBES – L’attaccante argentino Ricardo Solbes (17), nuovo rinforzo per la Primavera, sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart in questo momento. Nelle prossime ore firmerà con i giallorossi.

Ore 11:45 – MARCOS LEONARDO, COLLOQUIO CON AGUIRRE – Marcos Leonardo (20) parlerà con il nuovo allenatore del Santos, Diego Aguirre, e spingerà per essere ceduto sperando di ricevere il suo appoggio. (bol.com.br)

Ore 10:30 – ANCHE FLORENTINO PER IL DOPO MATIC – Qualora Matic dovesse davvero lasciare la Roma, Pinto sta pensando anche a Florentino (23), centrocampista del Benfica per colmare la lacuna in rosa. Paredes e Dominguez gli altri candidati. (Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Romanista)

Ore 9:40 – IBANEZ HA FIRMATO, UFFICIALITA’ A BREVE – Roger Ibanez (24) ha firmato il contratto che lo legherà all’Al-Ahli, l’ufficialità della sua cessione arriverà a breve. (Fabrizio Romano su Twitter)

Ore 9:10 – SOLET O DEMIRAL PER IL DOPO IBANEZ – Contatti avviati con il Salisburgo per Oumar Solet (23), la Roma lo chiede in prestito con diritto di riscatto. Sulla lista dei giallorossi anche Mehir Demiral (25), che vuole lasciare l’Atalanta…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – ROMA, LE CIFRE PER ZAPATA – Tiago Pinto all’assalto di Duvan Zapata (32): l’Atalanta chiede 3 milioni per il prestito oneroso, e 7 per l’obbligo di riscatto. La Roma però…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:45 – LA MOSSA DI MARCOS LEONARDO – Marcos Leonardo (20) vuole la Roma e strappa con il Santos. Il giocatore ha poi fatto una mossa per cercare di convincere il suo club a liberarlo…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

