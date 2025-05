Calciomercato Roma, sfumata la trattativa per lo scambio Saelemaekers-Abraham: i giocatori torneranno ai club di appartenenza

Tammy Abraham rientrerà alla Roma, Alexis Saelemaekers al Milan. Ma si tratta di ritorni solo formali. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’accordo verbale tra i due club, stretto la scorsa estate, è ormai decaduto.

A gennaio le parti non hanno trovato l’intesa sulle rispettive valutazioni dei cartellini e la trattativa si è arenata. Ora il Milan si aspetta che la Roma presenti una nuova offerta per Saelemaekers, ma solo a titolo definitivo e come se fosse un’operazione slegata da Abraham.

I due giocatori, che domani sera si affronteranno da avversari all’Olimpico, faranno ritorno nelle rispettive squadre, ma il loro futuro è ancora tutto da scrivere.