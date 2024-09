Calciomercato Roma, si valuta l’acquisto dello svincolato Djidji per completare la difesa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il mercato in casa Roma sembra non finire mai. Con l’arrivo di Ivan Juric e il passaggio in pianta stabile alla difesa a tre, il club giallorosso starebbe valutando un altro rinforzo per il reparto arretrato tra gli svincolati.

Stando a quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, la dirigenza romanista starebbe valutando il profilo di Koffi Djidji, 31 anni, centrale francese che le passate stagioni aveva giocato nel Torino guidato proprio da Juric.

Il calciatore, attualmente senza squadra, verrebbe acquistato a parametro zero. Oltre a Hummels ed Hermoso, la Roma sembrava vicina a prendere Manolas ma poi dopo attente valutazioni il ritorno del greco era saltato. Ora però i giallorossi potrebbero aver bisogno di un altro difensore centrale.

