Calciomercato Roma, Sky Sport: “Non solo Bonucci: arriverà anche un difensore più giovane”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Passi avanti e nuovi contatti nella giornata di ieri tra la Roma e gli agenti di Leonardo Bonucci: il club giallorosso sta trattando con il centrale 36enne, alla ricerca della quadra sul contratto.

L’Union Berlino sembra disposto a lasciar partire il calciatore rescindendo il suo accordo, col calciatore che non vede l’ora di tornare a giocare in Italia. Bonucci punta a chiudere la stagione ad alti livelli per riuscire a convincere Spalletti a convocarlo per l’Europeo.

Mourinho, rimasto orfano di Smalling, potrebbe dargli maggior spazio al centro della difesa giallorossa ora che Ndicka partirà per la coppa d’Africa: il nuovo terzetto potrebbe essere formato da Mancini, Bonucci e Llorente.

La difesa comunque reggerebbe solo su tre calciatori (Kumbulla non è ancora pronto per tornare a giocare) e per questo motivo Tiago Pinto, oltre a Bonucci, starebbe lavorando all’acquisto di un altro difensore più giovane su cui lavorare per il futuro.

Fonte: Sky Sport