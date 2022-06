Calciomercato Roma, Solbakken si avvicina: incontro con il Bodo in settimana

CALCIOMERCATO AS ROMA – Il nome di Ola Solbakken, che da tempo orbita intorno alla Roma, sembra essere sempre più vicino: stando a quanto riporta Tuttosport, infatti, l’attaccante norvegese ha da tempo un accordo con la società giallorossa.

Ora però bisogna trovare un’intesa definitiva con il Bodo/Glimt, e l’intesa potrebbe arrivare prima del previsto: ci sarebbe infatti un incontro già tra le parti già fissato a metà della prossima settimana, tra mercoledì e giovedì.

l norvegesi vorrebbe trattenere Solbakken almeno fino ai preliminari di Champions (che giocheranno a luglio) per poi liberare anticipatamente il giocatore in cambio di un minimo indennizzo, visto che il giocatore ha il contratto in scadenza il prossimo dicembre.