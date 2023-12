Calciomercato Roma, Solet: “E’ arrivato il momento di trasferirmi in un campionato top. Mourinho? Con uno così si può solo migliorare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra i nomi accostati alla Roma di recente c’è quello di Oumar Solet, 23 anni, difensore del Salisburgo che ha raccontato così le sue ambizioni, mostrandosi pronto a iniziare una nuova avventura:

“Ho bisogno di fare uno scatto e crescere come calciatore. Con le qualità e le ambizioni che ho, penso che sia il momento giusto per il prossimo step, che vuol dire trasferirmi in uno dei maggiori campionati e iniziare a giocare grandi sfide ogni settimana.

Sono più maturo, ho più esperienze, sia in campionato che in Champions League. Ogni giorno lavoro per essere un giocatore migliore e per questo ho deciso di affidarmi ad un nutrizionista, un personal trainer e un team di comunicazione digitale”.

Il difensore francese ha poi parlato sia di Kristensen che di Josè Mourinho: “Rasmus è un amico. È un buon terzino destro e sta facendo grandi cose. Gli auguro davvero il meglio. José Mourinho può essere davvero di grande aiuto per la crescita dei giovani. È uno per cui vuoi davvero combattere. Una grandissima sensazione. Con un allenatore così si può solo migliorare“

Fonte: Goal.com