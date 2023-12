ULTIME DA TRIGORIA – Mourinho si coccola Lukaku, ok anche Dybala e Sanches

AS ROMA NEWS – Altra giornata di lavoro a Trigoria, con la Roma che è tornata in campo per continuare a preparare al meglio la partita di domenica sera contro la Fiorentina.

Negli scatti odierni si nota il rientro in gruppo di Dybala e Lukaku, che il tecnico sta gestendo per averli al top della forma contro i viola, mentre stavolta non si vede in campo Marash Kumbulla, che alterna sedute individuali al lavoro con i compagni.

Ok invece Renato Sanches, che Mourinho sta dosando con attenzione viste le sue precarie condizioni fisiche. Per la gara di domenica il portoghese potrebbe avere più spazio, ma difficilmente partirà dall’inizio visto il pienone a centrocampo.

Contro la viola infatti il tecnico potrebbe decidere di rilanciare Lorenzo Pellegrini dal primo minuto a discapito di Edoardo Bove, uno dei più positivi in questa parte di stagione. Rebus sulle fasce, specie a destra: Kristensen, apparso in grande spolvero a Sassuolo, insidia Karsdorp.

Giallorossi.net – A. Fiorini