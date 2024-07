Calciomercato Roma, sondaggio approfondito dell’Everton per Abraham: si riapre la pista inglese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si torna a parlare di Premier League e di Everton per Tammy Abraham. Il centravanti giallorosso sembra essere in uscita, soprattutto ora che la Roma sta per chiudere l’acquisto di Artem Dovbyk dal Girona.

Lo stipendio dell’attaccante inglese, di circa sei milioni di euro a stagione, pensano tanto sul monte ingaggi, soprattutto considerando che Tammy non sarà il titolare del reparto avanzato giallorosso. Per questo l’ex Chelsea resta in uscita.

Stando a quanto riferisce l’emittente televisiva Sportitalia, l’Everton nelle ultime ore avrebbe effettuato un sondaggio approfondito con il club giallorosso per capire bene le richieste della Roma e la fattibilità dell’operazione.

Nei giorni scorsi si era parlato anche di un ritorno di fiamma del Milan, con Ghisolfi pronto ad accettare offerte non inferiori ai 25 milioni di euro, senza contropartite. Bisognerà capire ora se ci saranno passi concreti da parte di uno di questi club con offerte ufficiali recapitate alla Roma per Abraham.

Fonti: Sportitalia / alfredopedulla.com

