“ON AIR!” – PETRUCCI: “C’è ancora metà squadra da fare”, FOCOLARI: “La Roma deve fare di tutto per prendere Bellanova”, CARINA: “Serve un rubapalloni in mezzo al campo”, PETRUZZI: “Rabiot è il giocatore che ti manca da anni”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Chi prenderei tra Chiesa, Cancelo e Rabiot? Io dico Cancelo, mi sembra il ruolo più importante da coprire in rosa… Per Dovbyk questa è una giornata importante. Non ho avvisaglie sul fatto che possa succedere qualcosa di diverso dalla fumata bianca. Però nel calciomercato ci sono stati giocatori che si aspettavano all’aeroporto e poi non sono mai atterrati. Addirittura Politano si era fatto le foto con la sciarpa della Roma, e poi non è venuto…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Chi prenderei tra Chiesa, Rabiot e Cancelo? Io prenderei Rabiot, è il calciatore che ti serve là in mezzo… E’ in scadenza di contratto, è nazionale francese da anni…chiede tanto, ma ci può stare. Questo non vuol dire che se dovesse arrivare sfascerebbe lo spogliatoio… Io comunque sono convinto che alla fine arriverà Chiesa. Per me è ancora il giocatore italiano più forte che c’è al momento, e davanti ti può fare la differenza. Ma in attacco con gli arrivi di Soulè e Dovbyk ho già un bel reparto. A centrocampo ne ho cinque, ma di quei cinque non ne fanno un Rabiot. Quello è il giocatore che ti manca in squadra da anni…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il Girona per Dovbyk chiede più o meno 40 milioni, e gira che ti rigira, in qualche modo, quello devi arrivare a dargli… Baldanzi? Fossi in lui mi farei una domanda: sono arrivato come vice Dybala, e dopo sei mesi ne prendono un altro che gioca lì. Forse per lui è il caso di andare via in prestito. Magari potrebbe provare a vedere quanto spazio riesce a ritagliarsi in questi primi sei mesi, e poi decidere se restare o andare via in prestito a gennaio…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’obiettivo è dare Dovbyk a De Rossi prima della partenza per l’Inghilterra, quindi ci si aspetta un’accelerata prima del fine settimana. Poi, una volta chiuso questo affare, che è imponente perchè parliamo di circa 40 milioni di euro, ci si concentrerà sulle altre priorità da colmare in rosa, in primis il terzino destro. Lì manca un titolare e devi investire. Io questo ritorno di fiamma per Bellanova non l’ho registrato, contatti con gli agenti non ci sono stati, il Torino chiede troppo e l’unica possibilità per abbassare il prezzo sarebbe l’inserimento di Zalewski, ma mi sembra difficile…Tra Assignon e Pubill mi aspetto che possa uscire qualche altro nome. Ma sul terzino devi andare forte. Sul centrocampista invece dipenderà dalle uscite: per cedere Bove la Roma chiede tanto, e per il momento di offerte non ne sono arrivate…”

Stefano Petrucci (Radio Manà Manà Sport): “La Roma è partita spaventosamente in ritardo, ma ha recuperato abbastanza terreno. Nonostante il grande colpo di Soulè, e l’arrivo di un centravanti che trovo fantastico, c’è ancora metà squadra da fare. E c’è un problema: il 18 agosto comincia il campionato, che è sempre più vicino. Servono ancora un terzino destro titolare, un centrale difensivo veloce, un centrocampista che abbia un passo diverso, un altro esterno d’attacco…e poi c’è tanta gente ancora da piazzare…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Dovbyk? Con 40 milioni sarei andato su altro, su Gimenez del Feyenoord, o su Gonzalo Ramos, però sono gusti personali. Dovbyk è stato scelto da De Rossi e il club è stato bravissimo a inserirsi… Bellanova? Il problema è che il Torino ha già incassato quello che voleva incassare cedendo Buongiorno e Ilic per 60 milioni. Mi sorprenderei molto se vendessero anche Bellanova, soprattutto in cambio di Zalewski. Quindi dovrai ripiegare su altri profili. Si parla tanto di Assignon, ma io vorrei più certezze per quel ruolo. Io ho ancora perplessità sulla sinistra, Angelino doveva essere la riserva di Spinazzola e non mi sembra che in quei sei mesi abbia dimostrato chissà cosa… La Roma che sta nascendo è a trazione anteriore, ma voglio capire chi recupererà i palloni. C’è bisogno di un giocatore diverso in mezzo al campo, che sappia recuperare i palloni. A me Le Fee sembra un giocatore un po’ diverso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dovbyk? E’ tutto il mese che lo dico: mi sarei ripreso Lukaku, la sua garanzia te la danno in pochi. La Roma sta comunque facendo molto nel reparto offensivo, Soulè può essere un grande protagonista. Dovbyk non te lo regalano, e allora ci credono molto. Io non lo conosco. Dietro non puoi stare tranquillo: i due terzini che hai non mi convincono, e a centrocampo speriamo che Le Fee possa essere un titolare… Bellanova? E’ un giocatore che ha dimostrato di poterci stare. E’ uno di spinta, offensivo, e ha migliorato nei cross. E se tu hai un presto un centravanti forte di testa devi saperlo sfruttare. Bellanova sotto questo aspetto è migliorato e potrebbe essere una buona opzione…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dovbyk non è più forte del miglior Lukaku. Però il Lukaku visto l’anno scorso a Roma non è stato eccezionale, anche se è stato comunque in grado di fare 20 gol stagionali. Non so dirti se Dovbyk sia meglio di Lukaku, ma 24 gol in Liga non li fanno tutti. All’Atletico Madrid 24 gol li ha fatti Vieri prima di tornare in Italia… Però Dovbyk e Soulè insieme sono meglio di Lukaku, su questo non ho dubbi… Bellanova? Per me è stato il terzino destro più forte del campionato, se fossi nella Roma farei di tutto per prenderlo. Il Torino non vorrebbe cederlo, questo è vero, ma poi c’è anche la volontà dei calciatori…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Se la Roma migliora con Dovbyk al posto di Lukaku? Non lo so, l’ucraino va visto da noi, ma i segnali sono interessanti. A 27 anni si può ancora crescere. Non si segnano 24 gol per caso in Liga, ma bisogna capire se è stata un annata favorevole. Lo capiremo a Roma, dove è stato preso a tanti soldi per fare la differenza… Bellanova? Il Torino ha fatto le operazione che doveva fare per riequilibrare i conti. Però sarebbe la soluzione migliore per la Roma, anche se in fase difensiva andrebbe collaudato. Ma è un esterno di grandissima qualità, grandissima corsa. L’anno scorso è andato benissimo, è stato forse il migliore nel suo ruolo…”

