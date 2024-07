CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 30 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:00 – WESLEY, C’E’ LA SUPER OFFERTA DELL’ARABIA – L’Al Nassr, club saudita dove milita Cristiano Ronaldo, è pronto a offrire 25 milioni di euro al Corinthians per avere Wesley (19). Anche il Nottingham Forrest sembra disposto a offrire una cifra simile per l’la brasiliana che oggi è stata accostata alla Roma. (UOL Esporte Brasil)

Ore 12:50 – DOVBYK, LA RISPOSTA DEL GIRONA ALLA ROMA – Il Girona ha fatto sapere alla Roma che per lasciar partire Dovbyk (27) serviranno 35 milioni di euro + 5 di bonus…VAI AL LIVE CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ore 11:10 – NESSUNA OFFERTA DEL TOTTENHAM PER CHIESA – Resta ancora senza offerte Federico Chiesa (26): a differenza di quanto circolato nei giorni scorsi su alcuni quotidiani, non c’è stata alcuna proposta concreta del Tottenham per l’attaccante bianconero. Lo riferisce Fabrizio Romano su X.

Ore 10:15 – L’EVERTON SI INFORMA SU ABRAHAM – L’Everton ha preso contatti con la Roma per avere informazioni sul prezzo di Tammy Abraham (26). L’attaccante resta in uscita, il club attende offerte. (Sportitalia)

Ore 10:00 – ABRAHAM GUADAGNA TROPPO, RESTA IN PARTENZA – Tammy Abraham (26) guadagna troppo (6 milioni l’anno) per essere tenuto in rosa come una riserva del prossimo attaccante titolare (Dovbyk), e per questo resta in uscita dalla Roma. (Corriere dello Sport)

Ore 8:55 – OBIETTIVO WESLEY PER LA SINISTRA – Il giovane esterno brasiliano Wesley (19) del Corinthians è da tempo nel mirino di Ghisolfi per completare l’attacco giallorosso e regalare a De Rossi un ala veloce e brava nel saltare l’uomo…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – BELLANOVA, IL PREZZO SI ABBASSA – La Roma ha avuto un contatto con l’agente di Raoul Bellanova (24) che ha informato i giallorossi di come il Torino abbia abbassato le sue pretese per il terzino…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:00 – DOVBYK-ROMA, ORE DECISIVE – Tutti i quotidiani oggi in edicola concordano nell’affermare che per il passaggio di Artem Dovbyk (27) alla Roma è solo questione di tempo. Ore, probabilmente: tra oggi e domani l’affare dovrebbe chiudersi a 32 milioni più 6 di bonus. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…

