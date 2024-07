Ghisolfi punta Wesley per completare l’attacco del futuro

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Terzino destro e ala sinistra. Saranno queste le prossime mosse della Roma sul mercato in vista dell’inizio del campionato. De Rossi spera di avere l’undici titolare richiesto per la partita contro il Cagliari, e Ghisolfi è al lavoro per accontentarlo.

Se a destra il preferito del tecnico resta Bellanova (Assignon e soprattutto Pubill le altre piste calde) per il ruolo di attaccante esterno di sinistra, scrive oggi il Corriere dello Sport, la Roma sta seguendo con grande interesse il giovane brasiliano Wesley Gassava, meglio noto come Wesley.

L’esterno offensivo 19enne del Corinthians è uno dei giovani emergenti del calcio sudamericano: la sua quotazione ha già superato i 10 milioni di euro e continua a crescere. Ala molto veloce e dotata di un ottimo dribbling, potrebbe essere l’investimento giusto per i giallorossi. La scorsa stagione ha collezionato 42 presenze tra coppe e campionato, totalizzando 5 gol e 4 assist.

Su Wesley c’è l’interesse di diversi club italiani: oltre alla Roma, anche Napoli e Udinese hanno preso informazioni sul ragazzo. In Premier invece sondaggi di Chelsea e soprattutto West Ham.

