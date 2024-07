L’ex giallorosso Tahirovic non convince Farioli: l’Ajax lo mette fuori rosa

NOTIZIE AS ROMA – Dopo il trasferimento all’Ajax nella scorsa stagione per 7,5 milioni di euro più uno di bonus e una prima annata in Olanda da 17 presenze e due gol, ora per Benjamin Tahirovic il futuro ad Amsterdam potrebbe essere in salita.

Il bosniaco e tre compagni di squadra (Borna Sosa, Silvano Vos e Owen Wijndal), sono stati messi fuori rosa dal tecnico Farioli e si alleneranno con lo Jong Ajax, la squadra riserve dei lancieri, in attesa di novità dal mercato.

Tahirovic, 21 anni, era stato lanciato in prima squadra da Josè Mourinho che credeva molto nelle qualità del calciatore. Il Primavera è stato quindi ceduto da Tiago Pinto la scorsa estate per fare plusvalenza a una cifra importante per un giovane tutto da scoprire.

Nell’Ajax il giovane ex Roma è partito titolare, ma le sue prestazioni non hanno convinto. Piano piano è sceso nelle gerarchie finendo ora ai margini della prima squadra.

Fonte: vi.nl

