LIVE! Calciomercato Roma, il Girona informa Trigoria: servono 35 milioni più 5 di bonus per lasciar partire Dovbyk

AS ROMA NEWS – Piccola frenata sul fronte Dovbyk: il Girona in questi minuti ha fatto sapere alla Roma che per lasciar partire il centravanti ucraino serviranno 40 milioni, 35 di parte fissa e 5 di bonus.

I giallorossi fino a oggi hanno presentato un’offerta di 30 milioni più 5 di bonus, dunque ci sono circa 5 milioni a dividere i due club. Una distanza che richiede ulteriore tempo per essere colmata.

Stando a quanto racconta Gianluca Di Marzio serviranno ancora altri giorni di trattative per arrivare a un accordo tra i club. La fumata bianca dunque non sembra essere imminente, le discussioni tra Roma e Girona proseguono e avranno bisogno di ulteriore tempo.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!