RITIRO ROMA: primo allenamento in gruppo per Soulè. Esami ok per Smalling

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altra giornata di allenamenti per la Roma in questo ritiro estivo che la squadra sta svolgendo a Trigoria.

Subito in gruppo Matias Soulè, appena ufficializzato dal club giallorosso: l’argentino è sceso in campo e si è allenato con i suoi nuovi compagni.

Buone notizie sul fronte Smalling, che ieri ha effettuato degli esami al ginocchio dopo la distorsione subita contro il Tolosa: nessun problema per il centrale inglese, che tornerà gradualmente in gruppo.

