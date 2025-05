Calciomercato Roma: sondaggio del Como per Cristante. Di Marzio: “Ci sono margini di riuscita”

Il Como guarda al futuro con ambizione e punta in alto anche sul mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club lariano ha effettuato un sondaggio per Bryan Cristante, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana.

L’idea della dirigenza, che ha già avviato i preparativi per la prossima stagione nonostante l’incertezza legata al futuro di Cesc Fabregas, è chiara: rafforzare la squadra con profili di spessore e aumentare il tasso di esperienza in rosa. Cristante, per caratteristiche tecniche e leadership, viene ritenuto il profilo ideale per guidare il centrocampo nella Serie A 2025/26.

Il Como – attualmente decimo in classifica con 48 punti – ha ancora due gare da disputare, ma i contatti di mercato sono già partiti. L’eventuale arrivo di Cristante, oltre a garantire qualità e affidabilità, contribuirebbe anche a “italianizzare” ulteriormente l’organico. Al momento si tratta solo di un sondaggio, ma ci sono margini di riuscita. La Roma dovrà ora valutare se privarsi o meno di uno dei suoi senatori.

Fonte: Gianlucadimarzio.com