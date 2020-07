Calciomercato Roma, sondaggio per Nunez dell’Almeria

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sondaggio della Roma per Darwin Nunez. L’attaccante 21enne, in forza all’Almeria, quest’anno ha segnato 15 reti in 29 presenze in Liga 2, attirando su di sé l’attenzione di diversi club europei, tra cui anche i giallorossi.

Secondo quanto riporta calciomercato.it, sul calciatore c’è anche il Napoli, ma non c’è ancora stata nessuna offerta concreta dall’Italia. La valutazione del giocatore uruguaiano si aggira intorno ai 20 milioni di euro e il suo entourage, dopo un viaggio in Germania, farà una tappa in Italia per riunirsi con i club interessati.

Nunez è lusingato dall’interesse ricevuto e sarebbe contento di proseguire la sua carriera in Serie A. Su di lui anche club esteri, tra cui Wolfsburg e Southampton.

Fonte: Calciomercato.it