Roma, la maglia casalinga del prossimo anno è già in vendita on line (FOTO)

AS ROMA NOTIZIE – La Roma ha risolto il proprio contratto con la Nike, che sarebbe dovuto scadere nel 2024, ma nella prossima stagione i giallorossi continueranno a indossare le casacche griffate col famoso baffo.

La maglia per le partite casalinghe della stagione 2020/2021, che era apparsa in alcuni store in Francia, è comparsa sul sito internet footy.com e può essere acquistata al prezzo di 70 euro, spese di spedizione escluse.