Dzeko, risposta social: con un sorriso scaccia le polemiche (FOTO)

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko torna a sorridere dopo i musi lunghi di Roma-Verona. L’attaccante questo pomeriggio è tornato a farsi sentire sui social pubblicando una foto che lo ritrae mentre se la ride durante una sessione di allenamento a Trigoria.

Sopra l’immagine apparsa su Instagram il calciatore ha scritto “What the?!” che sta a sottolineare quanto si sia esagerato intorno al fatto che il giocatore non abbia esultato dopo il gol di mercoledì scorso.

Oggi i giornali hanno riacceso le voci di mercato sul suo conto, scrivendo come, davanti a un’offerta, la sua cessione appaia quasi scontata. Dzeko replica con un sorriso, dimostrando di non essere affatto turbato da tutte le chiacchiere sul suo futuro.