“ON AIR!” – ROSSI: “Con quei 16 rigori dati alla Lazio, la Roma ora sarebbe al loro posto”, CATALANI: “Cessione del club? I compratori scappano davanti alle richieste di Pallotta”, MAGNI: “Fonseca unico credibile, ma se ora vendono Zaniolo…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Le mosse della Roma farebbero intuire che c’è ancora l’intenzione di costruire una squadra importante, perchè hai trattenuto Mkhitaryan, vuole tenere Smaling e hai preso Pedro. Però questo stride col fatto che si continua a parlare di una possibile partenza di Dzeko… Alla fine qual è il progetto della Roma? Si naviga a vista o si pensa di costruire comunque una squadra competitiva? Perchè se pensi di allestire una squadra di ragazzini o scarsa, è evidente che tra un anno non ti scordi solo la Champions ma anche il quinto posto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il rimprovero di Fonseca a Zaniolo? La Roma quando se ne esce pubblicamente con questi toni provoca dal punto di vista mediatico questo tipo di reazione, che c’è il rischio che se lo vendono. Se poi Zaniolo dovesse davvero partire, Fonseca, che lo avesse voluto o no, si sarà giocato una parte della credibilità che aveva con i tifosi della Roma. E lui in questo momento è l’unico nella Roma ad avere credibilità agli occhi dei tifosi. E lui questa credibilità se la deve tenere ben stretta. Per questo mi chiedo: ne valeva la pena fare quell’uscita pubblica?…”

Tonino Cagnucci (Roma Radio): “Col Verona abbiamo sofferto un po’, ma è una delle poche squadre che hanno un bel gioco. Io ho sofferto sempre, perchè se arrivi al 90esimo al 2 a 1 soffri per forza, ma la Roma ha avuto sette occasioni da gol e il Verona quasi nessuna. Veretout l’adoro, è un aratro… La vicenza Zaniolo? Vuol dire che c’è ciccia, che c’è nervatura, che ci tengono…”

David Rossi (Roma Radio): “Ho letto addirittura “Bufera Zaniolo”…bufera… La Roma di quest’anno, con tutti i limiti, se gli avevano dato sedici rigori e le succedeva tutte le cose che succedevano a quegli altri, secondo voi dove stava? Ve lo dico io, al posto di quelli…è molto semplice… Se un giocatore mio si butta e gli danno un rigore, senza andare al Var, io vinco le partite.. Con tutti i problemi avuti, dammi 16 rigori e trattami al Var come hanno trattato quelli…e io ora sto al posto loro!…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Dopo Roma-Udinese ero davvero preoccupato, pensavo che la squadra dopo quel bruttissimo ko le potesse perdere tutte, invece ha dato sempre dimostrazione di sapersi rialzare dai momenti difficili…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Sapevo dell’interesse di un gruppo di un altro paese per la Roma, ma da quello che so dopo due o tre colloqui la cosa è terminata. Comprare la Roma non è mica una cosa facile, chi si interessa al club dopo che fa una due diligence si rende conto dell’effettiva situazione debitoria. Pallotta vuole vendere, ma se ti dice che ha 100 di debiti e in più ne vuole altri 100, è normale che gli investitori scappano, mica hanno l’anello al naso… Chi ha i soldi per comprare la Roma non può essere un deficiente. A meno che non sia un miliardario romano che ama il club ed è disposto a spendere più del necessario per amore, ma io non ne vedo…”

Ilario Di Giovabattista (Radio Radio): “Ibanez era stato contestato come acquisto, e invece sta diventando importante per la difesa della Roma. Con Mancini fanno una difesa di 40 anni… Il dossier Roma è su diversi tavoli, e sono certo che Pallotta stia cercando di vendere il club, ma non scende dai 600/700 milioni. C’è in ballo ancora Friedkin. La Roma si è rimessa in sesto per il quinto posto, un po’ grazie ad alcuni aiutini arbitrali. La Roma ha vinto tre partite di seguito e si è rimessa in sesto, l’obiettivo è mantenere il quinto posto e forse allenarsi per sorprenderci in Europa League…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Fonseca sta facendo bene adesso, ha avuto il coraggio di cambiare. Aveva una squadra che non gli rendeva, con giocatori che secondo i giornali costano 30 milioni ma che non la strusciano mai… Fonseca ha avuto coraggio a cambiare, ha tolto le ali, ha messo tre difensori, ha dato fiducia a Ibanez che non mi sembrava presentabile a queste latitudini e invece è migliorato molto, però aspetterei delle conferme.. Il rimprovero a Zaniolo è un altro merito di Fonseca, la deve smettere di avere comportamenti sbagliati che lo possono danneggiare. Ora pensiamo all’Europa League, e il Siviglia è difficile da battere: vale l’Atletico Madrid nel campionato spagnolo…”

Franco Melli (Radio Radio): “Comanda Fonseca? Credo che dal punto di vista dei comportanti Fonseca sia ineccepibile. Il suo comando non lo manifesta con comportamenti discutibili. Zaniolo meritava il rimprovero, quindi bene così. Roma-Inter? Non vorrei che fosse il derby delle rigorazze…vince una delle due con un rigorazzo…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Mancini ha dimostrato di poter avere un grande futuro della sua carriera. Ibanez è agli inizi, nell’Atalanta non giocava nemmeno titolare, però sembra un giocatore che sta crescendo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Contro il Siviglia sarà dura e lì la Roma deve giocare bene e difendere meglio di quello che sta facendo adesso… La Roma è in crescita e mi sembra che stia bene. La squadra è in salute, Miki è tornato, Dzeko ti risolve le partite e i terzini sembrano in buona forma. Il test con l’Inter è importante, e poi devi trovare il sistema di battere Monchi ma il Siviglia sembra una squadra pericolosa…”

