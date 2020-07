Giannini: “Zaniolo messo in cattiva luce, Fonseca ha sbagliato. E’ stato un assist alle squadre che lo vogliono”

NOTIZIE AS ROMA – Ospite delle colonne del Corriere dello Sport oggi in edicola, Giuseppe Giannini dice la sua sulla vicenda Zaniolo e sulla scelta di Paulo Fonseca di rimproverarlo pubblicamente al termine di Roma-Verona.

Giannini confessa che da allenatore avrebbe gestito diversamente la situazione: “Non mi è piaciuta la dichiarazione di Fonseca. Non avrei preso posizione a favore di Mancini davanti ai giornalisti. Magari in privato sì, il giorno dopo. Si è messo in cattiva luce Zaniolo, che è un patrimonio della Roma.”

E ora c’è il rischio che questa mossa avvicini la cessione del calciatore: “Fonseca ha dato l’assit al giocatore e a chi lo segue. Se decide di andare via ha sei o sette squadre che lo aspettano. Ora dovrà essere l’allenatore a ricomporre il caso.”

Giannini però tira le orecchie anche a Zaniolo: “A me sembra che a volte voglia fare il protagonista. Tende a cercare giocate personali per mettersi in evidenza, ma lo capisco. Il suo nome è sempre al centro dell’attenzione, ci può stare che si tenda a strafare”.

Fonte: Corriere dello Sport