Dzeko, Il Messaggero: “Con un’offerta di Inter o Juve l’addio è quasi certo”, Corsport: “Col ridimensionamento non ha senso tenerlo”

AS ROMA CALCIOMERCATO – La posizione di Edin Dzeko all’interno della Roma resta in bilico. Il giocatore è apparso piuttosto nervoso durante il match vinto col Verona: c’è chi dice che sia stato per i palloni che Pellegrini non riusciva mai a destinargli, e chi invece sostiene che siano le voci di mercato a condizionarlo.

Stando a quanto scrive però questa mattina “Il Messaggero” (U. Trani) Dzeko è più vicino all’addio di quanto non si possa pensare. Secondo il quotidiano romano infatti qualora Inter o Juventus dovessero farsi avanti con la Roma per avere il bosniaco presentando un’offerta concreta (cosa che ancora non è successa), la cessione del centravanti sarebbe quasi certa.

Troppo pesante l’ingaggio di Dzeko per i conti in affanno della Roma, e la scelta a quel punto diventerebbe obbligata, considerando che il giocatore ormai va per i 35 anni. Anche il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) oggi parla di cessione vicina: “Se la società giallorossa è costretta a scegliere la politica del ridimensionamento non ha senso tenere Dzeko con un ingaggio da 7,5 milioni a stagione fino al 2022“, scrive il quotidiano.

Resta da capire però se questa proposta arriverà mai sul tavolo dei giallorossi e cosa ne penserà il calciatore, che a Roma e alla Roma si trova molto bene. Anche sua moglie Amra ha più volte espresso la volontà di non volersi muovere dalla Capitale.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport