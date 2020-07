Mancini scrive a Zaniolo, poi il chiarimento con Fonseca: a Trigoria si torna a sorridere

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto risolto. A Trigoria, dopo i nervi un po’ tesi di mercoledì sera, si torna subito a sorridere. Un caso Zaniolo non c’è mai stato: dopo il rimprovero di Gianluca Mancini al termine di Roma-Verona, il difensore, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), aveva mandato già nella nottata un messaggio al suo compagno di squadra per chiarire quanto accaduto.

Ieri poi c’è stato un faccia a faccia con l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca nel quale i due si sono spiegati: l’allenatore ha usato toni forti nel post partita per lanciare un messaggio alla squadra e ribadire che nella Roma sono tutti uguali.

Zaniolo sa che il tecnico lo stima e pretende da lui il massimo, anche a costo di dover usare le maniere forti. Maniere che il ragazzo e il suo entourage avrebbero preferito restassero private (e anche la società), proprio per non alimentare polemiche.

A Roma Zaniolo sta bene, si sente amato e coccolato dai tifosi (anche se ieri in molti comprendevano la “ramanzina di Fonseca”) e si sente al centro del progetto tecnico, pure in vista dell’Europeo del prossimo anno.

Fonte: Gazzetta dello Sport