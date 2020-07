Roma, nel mirino c’è Pessina: è duello col Milan

AS ROMA CALCIOMERCATO – Matteo Pessina nel mirino della Roma dopo che il centrocampista le ha segnato qualche giorno fa un pregevole gol di tacco. A dire il vero l’interesse dei giallorossi per il calciatore dell’Atalanta in prestito al Verona è precedente a quella rete.

Pessina piace a tante squadre, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (C. Laudisa). Di sicuro su di lui c’è la sua ultima avversaria, alla quale ha anche segnato, ovvero la Roma. Ma molti indizi portano anche al Milan, club che lo ha sacrificato tre estati fa nell’operazione con l’Atalanta per Kessie e Conti.

A 23 anni il centrocampista brianzolo ha trovato continuità e ora per lui si aprono tante porte. Tornare all’Atalanta sarebbe la soluzione più comoda, ma anche con tante insidie: Gasperini ha già i suoi preferiti. La Roma lo corteggia, il Milan vorrebbe riprenderlo ma bisognerà fare i conti con Rangnick. Il prezzo del cartellino del centrocampista è di circa 12 milioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport