Roma, addio alla Nike: dal 2021 Under Armour o Adidas

AS ROMA NEWS – Le strade della Roma e della Nike si separano. Il club e l’ormai ex sponsor tecnico, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), hanno deciso consensualmente di dirsi addio tramite la risoluzione del contratto che scadeva nel 2024. L’accordo, che risaliva al 2013, prevedeva per la Roma un incasso annuo di 4 milioni più bonus. Accordo da tempo non più soddisfacente per il club giallorosso.

Tempo fa Pallotta disse: “Non sono soddisfatto. Nike deve darsi una mossa, non siamo contenti della produzione, va aumentata la distribuzione“. Accordo che prevedeva per la Roma una percentuale variabile (tra il 7,5 ed il 12%, in funzione del fatturato) sulle vendite, oltre al 50% dei proventi netti di qualunque prodotto commercializzato. Ma anche un malus in caso di mancata qualificazione alla Champions e la possibilità, da parte di Nike, di interrompere il rapporto in anticipo in caso di cambio di proprietà.

“La risoluzione di questo accordo consentirà alla Roma di esplorare nuove opportunità nel mondo dei materiali tecnici e del licensing“, ha detto Francesco Calvo, Chief Operating Officer del club. Roma e Nike staranno insieme ancora il prossimo anno, poi spazio a un nuovo sponsor tecnico: in corsa Under Armour o Adidas.

Fonte: Gazzetta dello Sport