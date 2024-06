Calciomercato Roma: sondaggio per Sergio Gomez del City. Pellegrini rifiuta l’Al Nassr

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sta sondando il terreno per migliorare la propria fascia sinistra, reparto che al momento ha solo Angelino in quel ruolo. Per questo motivo, in attesa di conoscere il futuro definitivo di Spinazzola, i giallorossi starebbero sondando un altro profilo più giovane.

Si tratta di Sergio Gómez, terzino sinistro 23enne di proprietà del Manchester City. Su di lui da segnalare l’interesse molte squadre, tra cui la Real Sociedad. L’esterno spagnolo, che ha vestito la maglia dell’Anderlecht prima di passare al City, ha giocato quest’anno solo 48 minuti in Premier League, collezionando 5 presenze in brevissimi spezzoni di match.

Intanto viene segnalato un’offerta degli arabi dell’Al Nassr per Lorenzo Pellegrini, che però non ha nessuna intenzione di lasciare la Roma e neanche i soldi arabi lo hanno smosso da questo intendimento. Il futuro del capitano non sarà quindi in Arabia Saudita al fianco di Cristiano Ronaldo, ma sempre e solo in giallorosso.

Fonti: Tuttosport / Gazzetta dello Sport

