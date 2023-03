Calciomercato Roma: spunta Elvedi per la difesa

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Spunta un nuovo nome per rinforzare il reparto arretrato della Roma: si tratta di Nico Elvedi, centrale del Borussia Mönchengladbach in scadenza di contratto nel 2024.

Secondo le informazioni in possesso di Alfredo Pedullà, finora non è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo tra il club tedesco e il giocatore, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, e nelle scorse settimane Roma e Tottenham hanno mostrato interesse.

La Roma è a caccia di rinforzi per il reparto arretrato in vista del prossimo mercato: Elvedi, 26 anni, è un difensore centrale di buona velocità e forte fisicamente.

Fonte: alfredopedulla.com