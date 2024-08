Calciomercato Roma, sta per saltare il trasferimento di Pubill all’Atalanta: i nerazzurri virano su Wesley

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Colpo di scena in casa Atalanta, con l’affare Marc Pubill che potrebbe saltare proprio quando sembrava ormai tutto fatto.

Il terzino destro spagnolo sta svolgendo un supplemento di visite mediche dopo quelle effettuate nei giorni scorsi, ma stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio in questi minuti, il trasferimento è destinato a saltare “per varie motivazioni”.

Pubill, 21 anni e vincitore con la Spagna della medaglia d’oro alle Olimpiadi appena concluse a Parigi, era stato seguito con attenzione anche dalla Roma, che poi ha virato con decisione su Assignon, al centro dei colloqui tra Ghisolfi e il Rennes.

L’Atalanta invece sta puntando con forza su Wesley del Flamengo, ma in corsa ci sarebbe anche Williams del Nottingham Forest.

#Calciomercato | #Atalanta, #Pubill sta svolgendo altre visite mediche ma l’affare potrebbe non concretizzarsi per varie motivazioni. Il club prenderà dunque un altro esterno: torna in ballo anche il nome di #Wesley del #Flamengo

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 12, 2024