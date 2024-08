Graziani: “La Roma sul mercato ha fatto troppo poco per essere superiore a quella dell’anno scorso”

AS ROMA NEWS – A pochi giorni dall’esordio in Serie A contro il Cagliari, Ciccio Graziani, ex attaccante giallorosso, ha parlato anche della Roma nel corso di un’intervista a TuttoCagliari.net. Queste sono state le sue parole sul mercato fatto dai giallorossi e dei prossimi possibili rinforzi:

“Si parla tanto dell’ingaggio di un paio di attaccanti esterni, ma ora come ora non ne vedo nessuno in arrivo. Quindi la Roma deve ancora completare la sua campagna acquisti.

Dovbyk, prelevato dal Girona, l’ho visto giocare troppo poco per poter esprimere un giudizio tecnico, ma le credenziali mi sembrano quelle giuste: l’anno scorso ha segnato a raffica nella Liga spagnola, e questo è un ottimo biglietto da visita. Soulé lo conosciamo: tecnicamente sopraffino, ha estro e imprevedibilità.

Ma nel complesso la Roma sul mercato ha fatto troppo poco per poter pensare di essere superiore alla squadra dell’anno scorso.”

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!