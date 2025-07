Calciomercato, Roma su Kenneth Taylor: incursioni e gol come piace a Gasp

La Roma sta costruendo la sua nuova identità con Gian Piero Gasperini e uno dei nomi caldi in questa fase di mercato è Kenneth Taylor, centrocampista classe 2002 dell’Ajax. Secondo La Gazzetta dello Sport, Taylor è considerato il profilo ideale per il gioco “a tutto campo” voluto dall’allenatore piemontese, che cerca un mediano capace di unire corsa, inserimenti e qualità tecnica.

Taylor, valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro, è un elemento giovane ma già esperto di alto livello, abituato a competere in un club dalla filosofia offensiva e dinamica come l’Ajax. La sua capacità di garantire equilibrio in fase difensiva e pericolosità in avanti lo rende perfetto per il sistema di Gasperini, che punta a un centrocampo in grado di sostenere ritmo e intensità per tutti i 90 minuti.

La Roma sta già lavorando sull’offerta economica e sulle condizioni contrattuali, con l’obiettivo di chiudere l’affare nel più breve tempo possibile. Lo stipendio previsto per Taylor sarebbe coerente con la politica salariale del club, che punta a valorizzare i giovani talenti senza appesantire il monte ingaggi.

Parallelamente, la società continua a seguire altri profili per completare la rosa, come Matt O’Riley del Brighton, ma è chiaro che Taylor rappresenta una priorità assoluta. L’arrivo dell’olandese regalerebbe a Gasperini un centrocampista in grado di dettare i ritmi, inserirsi con efficacia e contribuire alla manovra offensiva con gol e assist.

Fonte: Gazzetta dello Sport