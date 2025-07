Tammy Abraham saluta la Capitale e spiana la strada alla Roma per il nuovo corso firmato Gasperini. Il suo trasferimento al Besiktas – in prestito oneroso (2 mln) con obbligo di riscatto a 13 milioni più 2 di bonus – ha garantito una boccata d’ossigeno alle casse del club e permesso di sfiorare il target imposto dalla UEFA nel Settlement Agreement.

Un affare che va oltre i numeri. Con l’addio dell’attaccante inglese, la Roma si libera anche di uno stipendio pesantissimo da circa 8 milioni lordi l’anno, alleggerendo in modo sostanziale il monte ingaggi. A dare ulteriore respiro è stato anche l’accordo con il Boca Juniors per Leandro Paredes: 3,5 milioni che, in ottica UEFA, contano anche se formalizzati con un pre-accordo, come previsto dalle regole.

Mikautadze in pole per il dopo-Abraham

E ora si può finalmente guardare al mercato in entrata. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il nome caldo per l’attacco è Georges Mikautadze del Lione. Il club francese, dopo la retrocessione per motivi economico-finanziari, ha necessità urgente di vendere e l’attaccante georgiano rappresenta una delle pedine con maggiore mercato. Piace da tempo alla Roma e potrebbe diventare il primo vero colpo per l’attacco “gasperiniano”.

Obiettivi e prossime mosse

Con la grana bilancio archiviata, Massara è pronto a muoversi in sinergia con Gasperini e Ranieri. I tre si incontreranno nelle prossime ore per un summit operativo in vista del ritiro. Le priorità: un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. I nomi restano quelli già emersi nelle scorse settimane: Lucumì per la retroguardia (anche se il Bologna continua a chiedere molto), O’Riley del Brighton per la regia e proprio Mikautadze per l’attacco.

Più defilate ma sempre vive anche le piste Tagliafico, in uscita dal Lione a parametro zero, e Laurienté del Sassuolo, nome molto gradito a Gasperini per completare il tridente. Sulle fasce si insiste per De Cuyper del Bruges e Wesley del Flamengo, anche se il prezzo del brasiliano resta alto (30 milioni).

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Leggo