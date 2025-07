Plusvalenze Roma, sfiorato l’obiettivo UEFA: multa da 4 milioni ma big confermati

Il traguardo era a portata di mano, ma non è stato centrato per una manciata di milioni. La Roma ha chiuso il bilancio entro il 30 giugno con un disavanzo aggregato poco superiore ai 60 milioni di euro, sfiorando ma non raggiungendo l’obiettivo imposto dalla UEFA nell’ambito del Settlement Agreement.

Questo significa, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che arriverà una sanzione, ma non delle peggiori: si va verso una multa economica, stimata tra i 2 e i 4 milioni, senza alcuna esclusione dalle coppe o limitazioni sulla lista UEFA per la prossima Europa League. La decisione della famiglia Friedkin è stata netta: non si svende per il bilancio.

Determinante, in extremis, la cessione di Tammy Abraham al Besiktas: un’operazione da 13 milioni più 2 di bonus che ha alleggerito il bilancio e ridotto sensibilmente il monte ingaggi, considerato lo stipendio da circa 8 milioni lordi dell’inglese. A questa si è aggiunta la partenza di Paredes verso il Boca Juniors per 3,5 milioni, ufficializzabile nei prossimi giorni ma già sufficiente – con il preaccordo – a rientrare tra le entrate valide per il conteggio UEFA.

Ma il dato forse più rilevante è un altro: nessun big è stato sacrificato. Da Svilar a Ndicka passando per Konè, la Roma ha deciso di mantenere intatta l’ossatura principale della rosa. Una scelta che testimonia la volontà di non smantellare, ma rilanciare: una linea chiara, condivisa con Gasperini, che sarà al centro di un vertice di mercato nelle prossime ore con Massara e Ranieri.

Fonte: Gazzetta dello Sport