LIVE! Abraham al Besiktas, documenti firmati: prestito con obbligo di riscatto, affare complessivo da 17 milioni di euro

ULTIMO AGGIORNAMENTO – E’ fatta: Tammy Abraham è un nuovo giocatore del Besiktas. La Roma e il club turco hanno siglato in queste ultime ore tutti i documenti. Queste le cifre dell’affare: prestito a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 13. A questa cifra si aggiungono altri 2 milioni di bonus garantiti. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

AGGIORNAMENTO – Roma e Besiktas stanno sistemando i documenti per il trasferimento di Tammy Abraham in Turchia: affare da 15 milioni più bonus. L’obiettivo è chiudere entro stasera, in modo da poter ufficializzare il trasferimento prima dell’1 luglio. Lo scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

L’attaccante, aggiunge Fabrizio Romano, volerà domani per Istanbul: secondo l’esperto di mercato l’affare è fatto al 100%: Abraham firmerà un contratto quadriennale.

🚨🦅 More on Tammy Abraham and Besiktas exclusive story.

Understand Tammy will land in Istanbul on Tuesday and sign four year contract at Besiktas.

It’s all 100% done and confirmed. Club record signing, top move for Besiktas and all documents ready with AS Roma ✅🔐 pic.twitter.com/sM7CiXOyGZ

