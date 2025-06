FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 30 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Roma al lavoro per il nuovo main sponsor

La Roma punta a consolidare i risultati economici e migliorare i conti societari in vista del futuro, rispettando il Fair Play Finanziario. Il reparto commerciale è alla ricerca di un nuovo main sponsor dopo la fine del contratto con Riyadh Season. La nuova maglia, in anteprima l’8 luglio e ufficiale il 22, sarà senza logo principale, mentre si valuta uno sponsor sulla manica. L’obiettivo è un accordo triennale che accompagni il club verso il centenario. (Corriere dello Sport)

Ore 8:10 – La Roma ha scelto: si riparte dalla difesa a tre

Per anni la Roma si è adattata ai giocatori, tra moduli e compromessi. Ma ora il vento è cambiato: con Gasperini in panchina la linea a tre non è più una concessione, ma un punto fermo. Dal primo Spalletti a Mourinho, passando per Fonseca e De Rossi, la difesa a tre è diventata prassi. Stavolta, però, è l’allenatore a dettare la rotta: si riparte dalle sue idee, senza forzature. (Il Messaggero)

