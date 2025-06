CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 30 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:40 – Abraham-Besiktas, dalla Turchia: “Pagato meno di 15 milioni”

Giallo sulle cifre dell’affare, ormai alle battute finali, tra Roma e Besiktas per Abraham (27). Secondo la stampa turca, il club sta cercando di chiudere a una cifra inferiore ai 15 milioni…VAI AL LIVE CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ore 10:30 – Taylor dell’Ajax il preferito di Massara

Uno dei nomi che piacciono di più a Frederic Massara per rinforzare il centrocampo, è quello di Kenneth Taylor (23). Il centrocampista olandese è reduce da un buon Europeo U21 e soprattutto dai 15 gol e 8 assist realizzati nell’ultima stagione tra Eredivisie, Europa League e Coppa d’Olanda. (Sportmediaset)

Ore 10:30 – Gasp vorrebbe tenere Romano e Mannini

I giovani sono in bilico: Pagano (20) è diretto verso il Bari per circa 2 milioni, mentre Cherubini (21) piace al Sassuolo. Alessandro Romano (19) è nel mirino del Torino, ma Gasperini vorrebbe lavorarci. Mattia Mannini (19) è nei radar dell’Ajax, ma la Roma non vuole cederlo. (Il Messaggero / La Repubblica)

Ore 9:20 – Primi sondaggi per Laurienté e Tagliafico

La Roma comincia a muoversi sul mercato in entrata: primi sondaggi anche per Armand Laurientè (26) del Sassuolo e lo svincolato Tagliafico (32) in uscita dal Lione. (Leggo)

Ore 8:45 – Corsa a tre per il centrocampo

Matt O’Riley (24) resta in pole per la mediana giallorossa, il Brighton però chiede 25 milioni di euro. Le alternative sono Ismael Konè (23) del Marsiglia e Tessman (23) del Lione. (Corriere dello Sport)

