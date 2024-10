Calciomercato Roma: Svilar pronto a rinnovare fino al 2029, contratto da 2 milioni l’anno. Club al lavoro per trattenere anche Marin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma chiude la porta. I giallorossi sono pronti a rinnovare per altri 5 anni l’accordo con Mile Svilar, il cui contratto con il club capitolino è in scadenza nel 2027.

A suon di parate e di prestazioni sontuose, il portiere serbo con passaporto belga si è guadagnato un posto da titolarissimo tra i pali giallorossi e ora anche un ricco rinnovo di contratto.

Stando a quanto riferisce il portale Calciomercato.com, la Roma e Svilar hanno raggiunto un’intesa per il prolungamento fino al 2029, con il portiere che andrà a guadagnare circa 2 milioni a stagione (attualmente percepisce un milione l’anno, l’ingaggio quindi sarà raddoppiato).

Intanto però il club pensa anche al futuro: secondo le informazioni in possesso di Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, la Roma ha avviato i colloqui con l’agente di Renato Marin, estremo difensore della Primavera e attualmente terzo portiere dei giallorossi. Il 18enne brasiliano ha convinto e dunque il suo contratto (in scadenza il prossimo giugno) sarà rinnovato.

