TOTTI: “Juric è partito col piede giusto. Le critiche a Pellegrini e Cristante? Roma è dura, se non hai carattere fai fatica”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Presente al Circolo di Padel di Bruno Conti, ad Anzio, Francesco Totti ha parlato a Sky Sport della Roma, del passaggio da De Rossi a Juric e delle critiche a Pellegrini e Cristante. Queste le sue dichiarazioni:

Su Juric e De Rossi.

“Juric è partito con il piede giusto, sappiamo tutti che Roma è una piazza particolare ed esigente e speriamo possa fare un bel percorso sia in campionato che in Europa. De Rossi l’ho sentito come lo sentivo prima, perché parliamo anche di vita privata e non solo di calcio. Poi hanno amplificato dei problemi tra di noi ma siamo due amici. Per me è la normalità sentirlo. Il resto sono tutte chiacchiere”.

Come ti spieghi le critiche a Pellegrini e Cristante?

“Me le spiego solamente quando le cose non vanno bene. Roma è difficile, se non hai carattere e motivazioni giuste fai fatica. Sono due grandi giocatori che fanno e faranno bene alla Roma. Riconquistare la fiducia dei tifosi spetta a loro in campo. Il resto è tutto secondario”.

Su Sinner.

“Quando diventi il numero uno non c’è bisogno di consigli. Solo lui può sapere quanto sta soffrendo. Le dicerie che girano… la verità la sa solo lui e il suo entourage. Noi gli siamo vicini con tutto il cuore e il massimo rispetto. è l’invidia, per quello che è diventato”.

Fonte: Sky Sport

