Monza-Roma, settore ospiti sold-out in poche ore

NOTIZIE AS ROMA – Domenica alle 18:00 la Roma scenderà in campo in casa del Monza nel prossimo impegno di campionato, e i tifosi giallorossi non lasceranno sola la squadra.

Come sempre accade nelle trasferte romaniste, il settore ospiti dell’U-Power Stadium è andato sold out in poche ore.

Lo ha comunicato lo stesso club brianzolo che sul proprio sito ha scritto: “AGGIORNAMENTO 01/10 ORE 11.15: AC Monza informa che tutti i biglietti del Settore Ospiti per la gara Monza – Roma sono esauriti“.