Calciomercato Roma: Svilar tentato dal Bayern, Ghisolfi chiede 50 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mile Svilar si ritrova improvvisamente al centro del mercato internazionale. Dopo mesi di crescita e prestazioni convincenti, il portiere serbo ha attirato l’attenzione di diversi club di alto livello, con il Bayern Monaco che si è mosso concretamente per sondare il terreno. Il club bavarese è alla ricerca di un erede di Manuel Neuer, e il profilo del numero uno giallorosso rientra perfettamente nei parametri: giovane, di talento e con margini di crescita ancora importanti. Secondo le ultime indiscrezioni riferite dal portale Corrieredellosport.it, il Bayern avrebbe già chiesto informazioni, senza però ancora affondare il colpo. Il portiere, consapevole del crescente interesse nei suoi confronti, sta prendendo tempo per valutare tutte le opzioni, mentre la Roma si prepara a gestire una situazione potenzialmente delicata.

La richiesta giallorossa e il nodo dell’ingaggio

A Trigoria sanno bene di avere tra le mani un gioiello e, di fronte agli interessamenti dall’estero, hanno fissato il prezzo: per meno di 50 milioni di euro Svilar non si muove. Una cifra importante, che sottolinea quanto la Roma creda nel portiere serbo, ma che si scontra con una contraddizione evidente: l’offerta di rinnovo propostagli non sembra allineata a questa valutazione. Attualmente, Svilar guadagna circa 900mila euro netti a stagione, cifra stabilita al momento del suo arrivo dal Benfica a parametro zero nel 2022. La Roma ha proposto un adeguamento fino a 2 milioni netti, un incremento significativo ma ancora distante dai parametri dei grandi club europei. Se il valore di mercato del portiere è da top player, il suo ingaggio rimane quello di un comprimario.

Rinnovo o addio? Il futuro di Svilar in bilico

Il rischio per la Roma è quello di trovarsi in una posizione scomoda: trattenere Svilar senza garantirgli un ingaggio adeguato potrebbe aprire la porta a malumori. D’altra parte, un’offerta convincente da parte del Bayern o di un altro top club potrebbe complicare ulteriormente la trattativa per il rinnovo. A oggi, la volontà della Roma è quella di blindare il portiere e continuare con lui come punto fermo per il futuro. Ma per farlo sarà necessario non solo ribadire la fiducia con parole e richieste elevate sul mercato, ma anche con un contratto che rifletta il suo valore.

