Calciomercato Roma, tentativo per Marcelo in scadenza col Real: le ultime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ci prova con Marcelo. Stando a quanto rivela in questi minuti il giornalista Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, Mourinho sta tentando il colpaccio.

Il terzino brasiliano, 33 anni, è un pallino dello Special One, ed è in scadenza nel 2022 con il Real Madrid, per questo i giallorossi starebbero sondando la pista.

Il rinnovo con i Blancos è in alto mare, e allora Mou sta provando a corteggiare il calciatore per capire se ci sono spiragli in cui inserirsi. Primi contatti telefonici, ma la pista resta complessa.