Spinazzola oggi si opera. Gli azzurri: “Vieni a Londra assieme a noi”. E Leo ci prova

NOTIZIE AS ROMA – Nella giornata di oggi Leonardo Spinazzola verrà operato in Finlandia dal professor Orava, luminare del settore che ha già compiuto diversi “miracoli” sportivi.

Se tutto andrà come deve andare già domani sera il giallorosso, che accusa un dolore tutto sommato modesto al tendine rotto, potrebbe tornare in Italia e tifare gli Azzurri dalla TV. Se la Spagna farà la fine di Austria e Belgio allora si allestirà un volo per raggiungere Londra, come chiesto a gran voce dai compagni di squadra.

Intanto a provare a dare ulteriore ottimismo al calciatore giallorosso ci pensa Manuela Levorato, ex velocita italiana che nella sua carriera ha vinto diverse medaglie anche dopo essere stata operata per ben due volte proprio dal professor Orava, intervistata dalla Gazzetta dello Sport.

“Ho subito un doppio intervento di scarnificazione a entrambi i tendini d’Achille. A fine 2005 e due anni dopo per sistemare le relative cicatrici. Il mio era un caso limite e la risposta alle operazioni è individuale. Sebbene non fu uno scherzo, al professore devo solo dire grazie. Avevo 28 anni, come oggi Spinazzola. Secondo altri mai avrei ripreso a correre. Lui, insieme al dottor Vittorino Testa, che curò la riabilitazione, mi ha permesso di tornare in Nazionale, di vincere altri titolo italiani, di gareggiare fino a 35 anni“. E’ quello che spera anche il giallorosso.