Pau Lopez segue Under al Marsiglia. E già oggi può arrivare Rui Patricio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo Cengiz Under, oggi è il turno di Pau Lopez. Per lo spagnolo visite mediche fissate col Marsiglia, si attende il comunicato ufficiale in giornata: sarà prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo alla 20esima presenza. I giallorossi incasseranno a quel punto 12 milioni di euro.

Le strade per gli acquisti si fanno dunque in discesa: Granit Xhaka e Rui Patricio sono pronti a sbarcare a Roma. Specialmente il secondo: il portiere portoghese, che dovrà sostituire Pau Lopez tra i pali, potrebbe arrivare nella Capitale già oggi, rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Balla soltanto un milione: 10+3 è l’offerta della Roma, 11+3 la richiesta. E’ il primo colpo in entrata per Pinto. Per sbloccare l’operazione è stato decisivo il parere di Mourinho che ha convinto il gm a puntare deciso sull’esperienza del connazionale per dare sicurezza alla difesa. Il portoghese ha raggiunto il suo accordo con la Roma più di un mese fa e firmerà un contratto di tre anni a 2 milioni di ingaggio annuale più bonus.

Nelle scorse settimana Pinto aveva fatto un sondaggio anche per Gollini in uscita dall’Atalanta che chiede 15 milioni di euro. Rui Patricio, però, era al primo posto nelle preferenze dello Special One.

Fonte: Corriere dello Sport