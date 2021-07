Dzeko-Roma, la palla passa a Mourinho

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Oggi si vedranno inevitabilmente. A metà pomeriggio, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), i giocatori della Roma si recheranno a Trigoria per fare i tamponi.

In quell’occasione, rispettando tutte le misure di sicurezza, Mourinho avrà anche la possibilità di interfacciarsi per la prima volta con Edin Dzeko. Si parleranno e si diranno quello che si vogliono dire, in rapporto che già di base è ottimo. Bisognerà capire se Dzeko sarà ancora il centravanti della Roma o meno.

La situazione di Dzeko è arcinota. La Roma farebbe volentieri a meno di un ingaggio così pesante. Soluzioni alternative, però, ce ne sono poche e quindi è probabile che si vada avanti insieme. Edin potrebbe trovare nuovi stimoli ed essere importante, almeno un altro anno. Il Fenerbahce gli ha promesso in caso di aspettarlo fino al termine del mercato avendogli offerto un triennale che gli garantisce i 7,5 che dovrà prendere quest’anno.

Dzeko prima di pensare alla Turchia ha tutti altri pensieri. Se il rapporto con Mourinho non decollerà, aggiunge Il Messaggero, il giocatore preferirebbe restare in Italia: Inter o Juventus le destinazioni che gradirebbe Edin.

