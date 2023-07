Calciomercato Roma, terminato l’incontro tra Pinto e l’agente di Morata: richieste alte, il gm riferirà a Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ulteriori aggiornamenti filtrano da Sky Sport, per bocca di Angelo Mangiante e Gianluca Di Marzio, sull’incontro avvenuto oggi tra Pinto e l’agente di Alvaro Morata terminato pochi minuti fa.

Stando a quanto raccontano i due giornalisti, le richieste formulate dall’agente del calciatore e dall’Atletico Madrid per la cessione dell’attaccante sono ritenute alte dal general manager e non in linea con il percorso intrapreso di sostenibilità economica.

Per questo Pinto dovrà prima riferire tutto ai proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, prima di procedere con la trattativa. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, e non è da escludere che i capitolini possano mollare la presa per Morata e virare su altri obiettivi.

Lo spagnolo ha diverse richieste in Italia, Inter e Juventus sono interessate, ma è sempre viva la pista saudita, con i club arabi pronto a ricoprirlo d’oro. Per ora, riferisce Fabrizio Romano, il giocatore non ha dato via libera a un club in particolare, ma sta ancora valutando tutte le opzioni: una decisione sarà presa nei prossimi giorni, con l’Atletico che continua a chiedere 20 milioni di euro.

One key point on Álvaro Morata as the interest keeps growing from Inter, Roma and two Saudi clubs — Morata has not given his green light to a single club. 🇪🇸

He’s still assessing his options and he’ll decide in the next days, while Atlético want €20m. pic.twitter.com/dwKQ0afWTI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023