Morata, tutta la verità su clausola e costi: la Roma prende tempo, l’Inter prova il sorpasso

AS ROMA NEWS – Se ieri Morata sembrava essere molto vicino alla Roma, anche per via dell’incontro andato in scena ieri tra Tiago Pinto e l’agente del calciatore, oggi l’Inter balza di nuovo in pole per lo spagnolo.

Tutti i giornali sportivi infatti parlano di “sorpasso” dei nerazzurri, con Marotta che oggi incontrerà il procuratore del centravanti ex Juve per provare a convincere il calciatore a snobbare le sirene di Mourinho e Dybala, che nei giorni scorsi hanno cercato di persuadere Morata a vestire di giallorosso.

Il pressing dei due è riuscito ad aprire una breccia nella testa e nel cuore dell’attaccante, ma le richieste sia del procuratore che quelle dell’Atletico Madrid hanno frenato gli entusiasmi e riportato tutti alla realtà. Morata guadagna sei milioni e mezzo più 2,5 di premi sino al prossimo anno. Stipendio che scenderà dalla stagione 2024-25 nel fisso a 5,5 milioni compensato però da altri benefit (legati a gol, assist, presenze e obiettivi della squadra madrilena) che se soddisfatti, riportano la somma ad avvicinarsi al totale del primo anno. Nella terza stagione il giochino è simile con la base che scende ulteriormente a 4,5.

Così la proposta avanzata ieri ufficialmente da Pinto (4,5 più 1 di bonus) non sarà sufficiente a convincere Morata a dire di sì e richiderà uno sforzo in più. Per questo il gm ha preso atto e chiesto del tempo: ora dovrà confrontarsi con Friedkin e decidere se proseguire la trattativa e cercare di accontentare Mourinho oppure mollare la presa e cambiare obiettivo.

L’altro ostacolo alla trattativa sono le richieste dell’Atletico Madrid: dall’incontro di ieri si è capito che in realtà non esiste una vera e propria clausola rescissoria, ma un “patto” tra le parti che permetterebbe a Morata di lasciare l’Atletico, che valuta il giocatore 21 milioni di euro, a una cifra più bassa (si parla di una quindicina di milioni) qualora la proposta dovesse giungere dall’Italia, meta preferita dal calciatore. Soldi che la Roma non ha in cassa, e dovrebbe rintracciare sul mercato dalle cessioni.

L’Inter, ceduto Onana all’United e abbandonata la pista Lukaku, ora è determinata a sorpassare la Roma: i nerazzurri, a differenza dei capitolini, sembrano pronti a offrire circa 15 milioni di euro per accontentare l’Atletico Madrid.

Oggi Marotta incontrerà Juanma Lopez, agente dello spagnolo, per provare a chiudere il sorpasso. La Roma rischia di restare nuovamente al palo, ripetendo quanto successo settimane fa con Frattesi. Ma la partita resta aperta e ancora tutta da giocare.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / La Repubblica